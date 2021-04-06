Проект указа о постройке частных домов досрочно снят с общественного обсуждения

Проект указа «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории» снят с общественного обсуждения ранее оговоренного срока.





Планировалось, что белорусские физические и юридические лица смогут обсуждать проект нового указа до 11 апреля.

Однако, как сообщил Правовой форум Беларуси, «в соответствии с информацией Минстройархитектуры» проект указа снят с общественного обсуждения 5 апреля.

Напомним, проект нового указа требовал, чтобы индивидуальный жилой дом был введен в эксплуатацию в течение пяти лет. Тогда как по действующему законодательству этот срок составляет восемь лет.

Если дом не построен в срок, а решение о его отчуждении не принято в отведенное время, то разработчики нового указа предлагали увеличить гражданину ставку земельного налога в сто раз.

Об этих и других деталях нового указа Naviny.by рассказывали ранее подробно.

Планировалось, что новый документ сменит указ № 87 от 7 февраля 2006 года «О некоторых мерах по сокращению незавершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач».

Проект указа активно обсуждался гражданами на Правовом форуме, начиная с того момента, как 1 апреля был вынесен на общественное обсуждение.

По информации некоторых СМИ, проект был снят с обсуждения для того, чтобы детальнее проработать поступившие предложения.

О том, как продвигается работа, Минстройархитектуры сообщит позже.