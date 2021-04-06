Сокращение диппредставительства за рубежом – это капитуляция

Особенно досталось от Лукашенко Польше, которой он пообещал «дать по морде».

О новых тенденциях в белорусской внешней политики «Белорусский партизан» расспросил аналитика Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадима Можейко.





-Лукашенко пообещал «дать по морде» Польше. Белорусская внешняя политика выходит на новый уровень – уровень подворотни?





-Риторика может разная звучать. А по сути мы слышим старинные нарративы о том, что кругом враги, и прежде всего Литва, Польша, которые представляют собой передовой отряд плохого западного мира. И с ними нужно воевать, потому что они хотят уничтожить все хорошее. Но по сути все эти выражения иначе, как бессильная злоба, назвать нельзя, потому что де-факто Беларусь в силу своего политического и экономического места в современном мире не обладает возможностями усложнить жизнь той же Польше. Отсюда давление на Союз поляков, на польские школы в Беларуси, аресты польских журналистов. Но в конечном счете все предпринимаемые действия напоминают бомбежку Воложина, как говорил Чалый, а Польше вредят скорее символически.





-В чем суть нынешнего конфликта с Польшей?





-Мне кажется, суть конфликта сводится к банальной обиде на то, что рядом находятся страны, которые имеют критическую позицию по Беларуси. Но особенно белорусскую власть раздражают, имевшие равные, а то и худшие стартовые позиции, а сейчас стали успешными: Литва, Польша, страны Балтии в целом, где творится не полный ужас, как утверждает белорусская пропаганда, а строится демократия и повышается уровень жизни. Белорусскую пропаганду раздражает такое положение вещей, а за невозможностью обсуждать реальные проблемы Польши и Литвы приходится, вслед за Лукашенко, придумывать истории про претензии на белорусские территории и тому подобное.





Почему Польша вызывает раздражение у белорусской власти? Беларусь не может ввести санкции против Польши, не может больно ударить ни экономически, ни политически.





-Что хочет добиться официальный Минск мелкой местью?





-Рациональные мотивы действий белорусской власти тут не просматриваются, потому что ничего другого, кроме как испортить себе самой жизнь, не получится. Лукашенко не может предпринять такие действия против поляков в Беларуси, после чего Польша вынуждена была бы выдать Латушко и Степана Путило. Даже если белорусские власти повторят «катынскую трагедию», то от этого Польша никак не станет пробелорусской, но навлечет проблемы на собственную голову. Так всегда бывает при мелкой мести. Но надо не другим завидовать, а решать свои проблемы. Но поскольку решать собственные проблемы и не хочется, и не можется, то приходится заниматься вот такой ерундой.





-Польша, Литва, Латвия после 9 августа 2020 года заняли жесткую позицию по отношению к официальному Минску. После кровавого воскресенья 2010 года Запад тоже занимал жесткую позицию по отношению к белорусским властям, но в итоге пошел на попятную. Сейчас наши соседи могут пересмотреть свою позицию?





-Как показывает жизнь, нет ничего невозможного. Вопрос: что для этого должно случиться? Предыдущий раз для нормализации международных отношений потребовался такой сильный черный лебедь, как Крым, как минские переговоры по Донбассу. Теоретически могут произойти критические события, которые вынудят Запад возобновить дела с Беларусью. Но пока в ближайшей реальности подобных потрясений даже близко не просматривается. Проблемы в отношениях с Польшей образовались крайне серьезные, поэтому для их решения потребуются не менее серьезные перемены, причем не в Польше, а в самой Беларуси. Причем прекращения насилия, простого освобождения политзаключенных, что могло бы стать хорошим знаком само по себе, проблемы не решит. Пока мы видим, что белорусские власти фактически смирились с поражением белорусской дипломатии, а заявление Макея про возможное сокращение дипломатического присутствия за рубежом – фактически признание, что в некоторых странах белорусские дипломатические представительства не способны добиться результата. По сути это капитуляция.







