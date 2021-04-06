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Гид из музея ВОВ: «Меня задержали за значок с „Погоней“ курсанты, для которых я проводил экскурсию»
Источник материала: Партизан
23 марта научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны Юрий Кувшинов получил 15 суток. Такое решение принял суд Ленинского района Минска (судья Юлия Инчина).
Юрий Кувшинов. Фото: vk.com
Как
29-летний историк был задержан вечером 21 марта в метро на станции «Октябрьская». По словам Кувшинова, на его рюкзаке был значок с гербом «Погоня». Люди в гражданском, которые остановили его, сообщили о значке в милицию. К Юрию подошли сотрудники ОМОНа, которые сопроводили историка в машину и отвезли в Ленинское РУВД Минска.
В этот день Кувшинов провел экскурсию для курсантов с факультета внутренних войск Военной академии, которая находится на базе спецназа № 3214.
— Яны былі ўсе ў звычайнай вопратцы, бо выхадны, то-бок не пры выкананні. Гэта была звычайная аглядная экскурсія, я ім яшчэ падрабязна расказаў пра бел-чырвона-белы сцяг. Здаецца, слухалі вельмі ўважліва. І вось пасля гэтага я вяртаюся дадому, пабачыў гэтых самых курсантаў, якія, як і я, вярталіся ва Уручча. Падымаюся на пераход на «Кастрычніцкую» з «Купалаўскай» і адчуваю, як хтосьці тузае за заплечнік. Паварочваюся, бачу гэтых самых курсантаў і іхнага кіраўніка. Ён і пачынае размову, маўляў, што за значок, паказвай тэлефон. Я ад такой нахабнасці ажно разгубіўся. Вядома, нічога не стаў паказваць і папрасіў вярнуць значок. Яны на эскалатары абступілі мяне, галоўны выклікаў патруль АМАПу і мяне павезлі ў Ленінскае РУУС.
По словам Кувшинова, сначала курсанты не узнали его.
— Калі я зняў маску, амаль усе адразу ў падлогу ўтаропіліся, галоўны іхні адразу маску нацягнуў. Я пытаюся: «Ну як, экскурсія спадабалася?» Ён адказвае: «Так, спадабалася». І вочы адводзіць: «Я делаю свою работу, вы сами всё понимаете».
В Ленинском РУВД Минска на Кувшинова составили протокол за неподчинение сотрудникам милиции.
— У катэгарычнай форме адмовіўся выходзіць са службовага аўтамабіля, упіраўся, садзіўся на зямлю і хапаўся за форменнае абмундзіраванне, — пересказывают содержание протокола правозащитники, которые присутствовали на процессе.
Но в протоколе утверждалось, что Юрия изначально задержали дома за участие в уличном марше 17 марта на проспекте Рокоссовского и доставили в Ленинское РОВД, где он и оказал сопротивление.
Свидетель-милиционер сообщил на суде, что осуществлял «поквартирный обход людей, которые участвуют в массовых мероприятиях». Поэтому Кувшинова задержали дома и повезли в РУВД.
Свидетель утверждал, что лично участвовал в задержании, но первоначально хотел лишь провести беседу.
— Вы помните, что меня задержали дома? — уточнил Юрий.
— Да, естественно.
— Но дело в том, что в то время я был на работе и меня задержали в метро, где стоят камеры.
Тогда милиционер сообщил, что местонахождение Юрия (проспект Рокоссовского) ему указал начальник. А после перерыва в суде свидетель вспомнил, что перепутал место задержания, поскольку сотрудникам приходилось ходить не только по квартирам, но и приглашать людей на беседы прямо на улице.
— В связи с чем вы давали такие противоречивые показания на первом допросе? — спросила судья.
— Перепутал, — ответил он.
В итоге Кувшинов получил 15 суток.
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23 марта научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны Юрий Кувшинов получил 15 суток. Такое решение принял суд Ленинского района Минска (судья Юлия...
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