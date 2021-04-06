ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правила въезда организованных белорусских туристов в Тунис упростились

06.04.2021 19:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

С 19 апреля 2021 года меняется протокол въезда в Тунис для российских и белорусских туристов, купивших турпакеты через туроператоров. Для них отменяется требование теста ПЦР по прилете и 2-дневной самоизоляции в забронированном отеле, а единственным важным условием въезда в Тунис останется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета в Тунис.

При этом для индивидуальных путешественников требование 48-часовой самоизоляции и повторного ПЦР-теста по прилете остается в силе. Обслуживание клиентов туроператоров будет производиться по действующему сейчас санитарному протоколу сопровождения Ready & Safe. При этом стоит помнить, что по действующим сейчас в Беларуси правилам по прилете из Туниса домой белорусам необходимо выдержать 10-дневный карантин.

Ваша любимая музыка всегда с вами — беспроводные колонки в Каталоге


Беспроводная колонка JBL Charge 4 (красный)
42 отзыва
30 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 4.2, AUX
309 р.
38 предложений
Беспроводная колонка SVEN PS-115 (черный)
17 отзывов
10 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth, AUX, FM, USB-flash, картридер
51,22 р.
25 предложений
Сравнить эти товары →
Еще больше моделей bluetooth-колонок

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 19 апреля 2021 года меняется протокол въезда в Тунис для российских и белорусских туристов, купивших турпакеты через туроператоров. Для них отменяется требование...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект указа о постройке частных домов досрочно снят с общественного обсуждения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by