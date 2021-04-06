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Правила въезда организованных белорусских туристов в Тунис упростились
Источник материала: Onliner
С 19 апреля 2021 года
При этом для индивидуальных путешественников требование 48-часовой самоизоляции и повторного ПЦР-теста по прилете остается в силе. Обслуживание клиентов туроператоров будет производиться по действующему сейчас санитарному протоколу сопровождения Ready & Safe. При этом стоит помнить, что по действующим сейчас в Беларуси правилам по прилете из Туниса домой белорусам необходимо выдержать 10-дневный карантин.
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