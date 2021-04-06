Правила въезда организованных белорусских туристов в Тунис упростились

Источник материала: Onliner

С 19 апреля 2021 года меняется протокол въезда в Тунис для российских и белорусских туристов, купивших турпакеты через туроператоров. Для них отменяется требование теста ПЦР по прилете и 2-дневной самоизоляции в забронированном отеле, а единственным важным условием въезда в Тунис останется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета в Тунис.

При этом для индивидуальных путешественников требование 48-часовой самоизоляции и повторного ПЦР-теста по прилете остается в силе. Обслуживание клиентов туроператоров будет производиться по действующему сейчас санитарному протоколу сопровождения Ready & Safe. При этом стоит помнить, что по действующим сейчас в Беларуси правилам по прилете из Туниса домой белорусам необходимо выдержать 10-дневный карантин.