Источник материала: Салiдарнасць

Почему в финансовых вопросах — как в сказке: если людей решили, что пришло время финансам упасть, их уже не спасти.

— Нацбанк вчера опубликовал результаты опроса руководителей предприятий, — пишет Телеграм-канал Письма к дочери . — Нацбанк все делает по науке, с достоверностью и репрезентативностью у него порядок. Опрос проводили среди государственных и частных компаний и среди прочего там есть вопрос про инфляционные ожидания. Как раз на днях Нацбанк публиковал результаты опроса на аналогичную тему среди населения, а вчера уже опрос компаний.

И знаешь что? Между населением и руководителями предприятий наблюдается трогательный консенсус. Среди населения три четверти опрошенных думают, что цены будут расти так же быстро как они росли раньше или еще быстрее. А среди руководителей предприятий к этому готовы уже четыре пятых. (Там есть, правда святые люди, 0,4 процента, которые сказали, что цены будут снижаться. Ну, как говорится: «Какой же город без праведника?»).

То есть, предприятия готовы цены повышать, а люди готовятся к их повышению. А ты же помнишь, что в финансах как в сказке. Во что люди верят – то и происходит. Конечно, это не феноменально высокие цифры и, конечно с негативными ожиданиями можно бороться. И не оральными интервенциями про «я вам обещаю, что девальвации не будет», а немножечко более эффективными методами. Но главный инструмент этой борьбы – изменение ставки рефинансирования, Нацбанк потерял. А правительство борется так как оно умеет: постановлениями про справедливые цены. Вот постановили они чтобы цены на социально-значимые товары не росли, и получили за февраль рекордную инфляцию в 8,7 процента.

Предсказания ведь сбываются, потому что люди в них верят. Так и с финансовыми кризисами. Если большое количество людей решает, что пришло время финансам упасть в какой-нибудь кризис, их уже не спасти. Потому что экономическое поведение людей в этот момент массово меняется. Люди перестают тратить, подрывая потребительский рынок, или наоборот, начинают скупать гречку, туалетную бумагу и доллары про запас, в ожидании, когда все это подорожает. И, конечно, раз люди покупают, так оно и дорожает. Получается такой замкнутый круг. Потому что в сказке и на финансовых рынках вера материальна.