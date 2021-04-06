Под Гомелем сельчанин, выгуливая собаку, случайно обнаружил тело мужчины

Источник материала: ОНТ

Гомелем сельчанин, выгуливая собаку, случайно обнаружил тело мужчины" class="one-news__figure-img">

Под Гомелем нашли труп 30-летнего мужчины. Подозреваемого в убийстве удалось задержать по горячим следам. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Житель деревни Уза Гомельского района утром 6 апреля обратился в милицию. По его словам, гуляя с собакой, он обнаружил израненный труп мужчины. Рядом с телом были найдены свитер, куртка и нож. Сыщики тут же отправились на поиски возможного убийцы.

За убийство возбуждено уголовное дело.

Фото: скриншот из видео МВД

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