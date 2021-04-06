В Минске появились новые автобусы современного поколения

Источник материала: ОНТ

По городу с комфортом. Столичный автопарк пополнили автобусы современного поколения. Новые МАЗы сегодня тестируют водители.

Первое, что бросается в глаза – внешний вид: дизайн новинки заметно отличается от старших моделей. Транспорт удобен для посадки, в том числе для людей с ограниченными возможностями, есть платформа с электроприводом. Салон может вместить до 110 пассажиров. А на каждом ряду сидений – USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов. Предусмотрены беспроводной интернет и кондиционер. Всего с начала года столичный парк пополнили 118 автобусов разных моделей.

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