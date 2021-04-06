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Двухметровая акула приплыла на людный пляж и вызвала панику (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Австралии недалеко от Сиднея двухметровая акула подплыла к людям на пляже и застряла возле берега. Об этом пишет издание
Огромная акула очень напугала людей и вызвала панику среди отдыхающих. Но затем люди заметили, что акула ранена. Она попала на мелководье и не могла уплыть.
Осмелившись, трое мужчин попытались помочь ей. Они хотели оттащить ее на более глубокое место, но ничего не вышло. Когда акулу оставили, она вновь подплыла к берегу и завалилась на бок.
Фото: pixabay
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В Австралии недалеко от Сиднея двухметровая акула подплыла к людям на пляже и застряла возле берега. Об этом пишет издание Daily Mail. Огромная акула очень напугала...
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