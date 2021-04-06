Двухметровая акула приплыла на людный пляж и вызвала панику (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Австралии недалеко от Сиднея двухметровая акула подплыла к людям на пляже и застряла возле берега. Об этом пишет издание Daily Mail .

Огромная акула очень напугала людей и вызвала панику среди отдыхающих. Но затем люди заметили, что акула ранена. Она попала на мелководье и не могла уплыть.

Осмелившись, трое мужчин попытались помочь ей. Они хотели оттащить ее на более глубокое место, но ничего не вышло. Когда акулу оставили, она вновь подплыла к берегу и завалилась на бок.

Фото: pixabay

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