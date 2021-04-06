«Я стыжусь своего тела...»: Регина Тодоренко призналась, чего больше всего стеснялась на шоу «Орёл и Решка»

Источник материала: ОНТ

Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ее смущало в своем теле во время проекта «Орел и Решка». Об этом она написала в Instagra m.

По словам экс-ведущей трэвел-шоу, больше всего ей не нравились съемки в купальниках.

Но после Тодоренко смогла полюбить своё тело, и призвала своих подписчиков сделать то же самое.

Недавно Регина Тодоренко призналась, что страдает заболеванием витилиго. Также она изменила стрижку, обрезав длинные волосы, и начала носить брекеты.

Фото: reginatodorenko





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