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«Я стыжусь своего тела...»: Регина Тодоренко призналась, чего больше всего стеснялась на шоу «Орёл и Решка»
Источник материала: ОНТ
Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ее смущало в своем теле во время проекта «Орел и Решка». Об этом она написала в
По словам экс-ведущей трэвел-шоу, больше всего ей не нравились съемки в купальниках.
Но после Тодоренко смогла полюбить своё тело, и призвала своих подписчиков сделать то же самое.
Недавно Регина Тодоренко призналась, что страдает заболеванием витилиго. Также она изменила стрижку, обрезав длинные волосы, и начала носить брекеты.
Фото:
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«Я стыжусь своего тела...»: Регина Тодоренко призналась, чего больше всего стеснялась на шоу «Орёл и Решка»
Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ее смущало в своем теле во время проекта «Орел и Решка». Об этом она написала в Instagram. По словам экс-ведущей...
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