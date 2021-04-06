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Владимира Перцова представили коллективу Министерства информации
Источник материала: ОНТ
Сегодня коллективу Министерства информации представили нового руководителя. Накануне на этот пост Президент
Ранее он возглавлял представительство международной телерадиокомпании «Мир», а до этого был главой дирекции телеканала «РТР-Беларусь». Обращаясь к коллективу, министр рассказал о первоочередных задачах: совершенствование закона о СМИ, создание региональных медиахолдингов и активизация работы в интернете. Последние события показали, что страна подвергается массированным информационным атакам, общество буквально накрыла волна фейков. Эффективно этому противостоять – приоритетная задача министерства информации.
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Сегодня коллективу Министерства информации представили нового руководителя. Накануне на этот пост Президент утвердил Владимира Перцова. Ранее он возглавлял...
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