Владимира Перцова представили коллективу Министерства информации

Источник материала: ОНТ

Сегодня коллективу Министерства информации представили нового руководителя. Накануне на этот пост Президент утвердил Владимира Перцова.

Ранее он возглавлял представительство международной телерадиокомпании «Мир», а до этого был главой дирекции телеканала «РТР-Беларусь». Обращаясь к коллективу, министр рассказал о первоочередных задачах: совершенствование закона о СМИ, создание региональных медиахолдингов и активизация работы в интернете. Последние события показали, что страна подвергается массированным информационным атакам, общество буквально накрыла волна фейков. Эффективно этому противостоять – приоритетная задача министерства информации.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram