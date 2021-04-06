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В Стамбуле неизвестный напал на адвокатское бюро: двое погибли, трое пострадали
Источник материала: ОНТ
Вооруженный мужчина напал на адвокатское бюро в Стамбуле. Два человека погибли, трое получили ранения. Об этом сообщает турецкое издание
По информации издания, злоумышленник пришел в адвокатское бюро, чтобы заключить сделку. По неизвестным причинам он достал пистолет и застрелил двух человек. Мотивы преступления неизвестны.
К месту происшествия прибыли полицейские и медицинские бригады. Устанавливаются подробности случившегося.
Фото: pixabay
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Вооруженный мужчина напал на адвокатское бюро в Стамбуле. Два человека погибли, трое получили ранения. Об этом сообщает турецкое издание Diken. По информации издания,...
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