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В Стамбуле неизвестный напал на адвокатское бюро: двое погибли, трое пострадали

06.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Стамбуле неизвестный напал на адвокатское бюро: двое погибли, трое пострадали

Вооруженный мужчина напал на адвокатское бюро в Стамбуле. Два человека погибли, трое получили ранения. Об этом сообщает турецкое издание Diken.

По информации издания, злоумышленник пришел в адвокатское бюро, чтобы заключить сделку. По неизвестным причинам он достал пистолет и застрелил двух человек. Мотивы преступления неизвестны.

К месту происшествия прибыли полицейские и медицинские бригады. Устанавливаются подробности случившегося.

Фото: pixabay

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Вооруженный мужчина напал на адвокатское бюро в Стамбуле. Два человека погибли, трое получили ранения. Об этом сообщает турецкое издание Diken. По информации издания,...
 
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