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В Москве мужчина столкнул пассажира метро на рельсы и попал на видео

06.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

39-летний житель Москвы напал на мужчину в метрополитене и столкнул его на рельсы. Инцидент произошел на станции «Сокольники». Об этом сообщает пресс-служба московского управления МВД.

Ведомство опубликовало видео с камер наблюдения, которые засняли происшествие. Нападавший повалил на пол мужчину и начал пинать его ногами. Затем потащил к путям и, когда поезд уехал, столкнул вниз. После видно, как пострадавший, пошатываясь, идет по рельсам.

В МВД сообщили, что злоумышленник попытался скрыться, но его задержали. По предварительным данным, он сам спровоцировал конфликт.

Полицейские помогли пострадавшему забраться на платформу до приезда поезда. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Фото и видео: ГУ МВД России по Москве

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39-летний житель Москвы напал на мужчину в метрополитене и столкнул его на рельсы. Инцидент произошел на станции «Сокольники». Об этом сообщает пресс-служба...
 
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