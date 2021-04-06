В Беларуси чаще регистрируют тяжёлые случаи клещевого энцефалита

Источник материала: ОНТ

На территории Беларуси отмечаются случаи клещевого энцефалита с тяжелыми симптомами, передаёт БЕЛТА.

По информации заведующего отделением нейроинфекций Городской клинической инфекционной больницы Минска Виктора Щербы, в нашей республике превалирует западный вариант клещевого энцефалита, который протекает в более лёгкой форме. Однако стал чаще встречаться восточный тип клещевого энцефалита и его возбудители.

«Птицы с востока к нам заносят клещей, которые дают более тяжелую клинику клещевого энцефалита. У нас уже и очаговые формы встречались, и инвалидность после клещевого энцефалита», – отметил Виктор Щерба.

Сезон активности клещей в Беларуси начинается ранней весной, пик его приходится на май–июнь, второй пик наблюдается в августе–сентябре.

В марте 2021 года зарегистрированы первые случаи обращений граждан по поводу укусов клещей. Чаще всего насекомые атакуют в лесах, на дачных участках, в сельской местности, а также в парках. На территории Беларуси зафиксированы 12 видов клещей, но эпидемиологическое значение имеют лесной и луговой.

Эти насекомые являются переносчиками нескольких инфекционных заболеваний, наиболее часто в Беларуси встречаются Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит.

«Учитывая, что активность клещей уже началась, планируя поездки в лес, на дачные участки, необходимо позаботиться о своей безопасности. Следует одеться так, чтобы предотвратить заползание клещей. Рекомендуется использовать репелленты или другие отпугивающие средства. Важно часто осматривать себя и тех, кто рядом, а по возвращении домой – обследовать одежду и участки тела тщательнее», – рекомендует заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.

Фото: Pixabay

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