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В Беларуси чаще регистрируют тяжёлые случаи клещевого энцефалита
Источник материала: ОНТ
На территории Беларуси отмечаются случаи клещевого энцефалита с тяжелыми симптомами,
По информации заведующего отделением нейроинфекций Городской клинической инфекционной больницы Минска Виктора Щербы, в нашей республике превалирует западный вариант клещевого энцефалита, который протекает в более лёгкой форме. Однако стал чаще встречаться восточный тип клещевого энцефалита и его возбудители.
Сезон активности клещей в Беларуси начинается ранней весной, пик его приходится на май–июнь, второй пик наблюдается в августе–сентябре.
В марте 2021 года зарегистрированы первые случаи обращений граждан по поводу укусов клещей. Чаще всего насекомые атакуют в лесах, на дачных участках, в сельской местности, а также в парках. На территории Беларуси зафиксированы 12 видов клещей, но эпидемиологическое значение имеют лесной и луговой.
Эти насекомые являются переносчиками нескольких инфекционных заболеваний, наиболее часто в Беларуси встречаются Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит.
Фото: Pixabay
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На территории Беларуси отмечаются случаи клещевого энцефалита с тяжелыми симптомами, передаёт БЕЛТА. По информации заведующего отделением нейроинфекций...
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