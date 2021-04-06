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Белорус Виктор Гончаренко возглавил ФК «Краснодар»
Источник материала: ОНТ
Белорусский тренер Виктор Гончаренко возглавил футбольный клуб «Краснодар». Соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.
Сейчас «Краснодар» – на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведёт 11 апреля на выезде против тульского «Арсенала». В составе «Краснодара» выступает белорусский защитник Александр Мартынович. В конце марта Виктор Гончаренко покинул московский ЦСКА, с которым дважды завоёвывал серебряные медали чемпионата России и выигрывал Суперкубок.
Возглавляя БАТЭ, он шесть раз становился победителем белорусского чемпионата. Десять раз Виктора Гончаренко признавали лучшим тренером Беларуси.
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Белорусский тренер Виктор Гончаренко возглавил футбольный клуб «Краснодар». Соглашение рассчитано до конца июня 2023 года. Сейчас «Краснодар» – на 10-м месте в...
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