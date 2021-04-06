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Волк застрелен: накануне он покусал трёх женщин, пытался напасть на лошадь и собаку
Источник материала: ОНТ
Он держал в страхе всю деревню! В Пинском районе застрелили волка, который накануне покусал трёх женщин. Сутки дикое животное скиталось по деревне Ласицк.
На отлов зверя были мобилизованы охотники, лесхоз, милиция и МЧС. Обнаружили волка в семи километрах. Он вновь пытался напасть – в этот раз на лошадь и собаку работников лесхоза, которые высаживали деревья. Мужчинам пришлось отбиваться вилами и топором. Агрессивного хищника застрелил егерь.
Неадекватное поведение хищника ветеринары связывают с возможным бешенством. Биоматериал изъят для экспертизы. Женщин, на которых напал хищник, обследовали медики, их жизням ничего не угрожает.
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Он держал в страхе всю деревню! В Пинском районе застрелили волка, который накануне покусал трёх женщин. Сутки дикое животное скиталось по деревне Ласицк. На отлов...
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