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Волк застрелен: накануне он покусал трёх женщин, пытался напасть на лошадь и собаку

06.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волк застрелен: накануне он покусал трёх женщин, пытался напасть на лошадь и собаку

Он держал в страхе всю деревню! В Пинском районе застрелили волка, который накануне покусал трёх женщин. Сутки дикое животное скиталось по деревне Ласицк.


На отлов зверя были мобилизованы охотники, лесхоз, милиция и МЧС. Обнаружили волка в семи километрах. Он вновь пытался напасть – в этот раз на лошадь и собаку работников лесхоза, которые высаживали деревья. Мужчинам пришлось отбиваться вилами и топором. Агрессивного хищника застрелил егерь.

Неадекватное поведение хищника ветеринары связывают с возможным бешенством. Биоматериал изъят для экспертизы. Женщин, на которых напал хищник, обследовали медики, их жизням ничего не угрожает.

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Он держал в страхе всю деревню! В Пинском районе застрелили волка, который накануне покусал трёх женщин. Сутки дикое животное скиталось по деревне Ласицк. На отлов...
 
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