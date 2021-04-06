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Конфликт на Донбассе накаляется: Киев и Москва обменялись упрёками в расширении военного присутствия вблизи зоны конфликта

06.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конфликт на Донбассе накаляется: Киев и Москва обменялись упрёками в расширении военного присутствия вблизи зоны конфликта

Обстановка на Донбассе становится всё более напряженной. В регионе отмечают резкий рост нарушений перемирия. Там стали применять и орудия, запрещённые Минскими соглашениями.


Киев и Москва обменялись взаимными упрёками в расширение военного присутствия в непосредственной близости к зоне конфликта. А риторика украинских политиков становится всё более воинственной. В частности, Киев в одностороннем порядке заявил об отказе отправлять делегацию на очередные переговоры в Минск. Подобный шаг многие аналитики расценили как нежелание выполнять ранее взятые на себя обязательства. В то же время в Украине начался внезапный сбор резервистов, а Министерство обороны анонсировало скорые совместные учения с НАТО. И вероятный противник в них обозначен чётко – Россия.

Defender Europe станут крупнейшими за 25 лет манёврами НАТО. В них задействуют более 20 тысяч американских военнослужащих и 17 тысяч из других стран. По мнению военных экспертов, эти учения – предлог для переброски дополнительных сил. То, что США перевели военные базы в Европе с уровня «возможный кризис» на «потенциально неизбежный кризис», это только подтверждает. В Москве обеспокоены этими событиями.

Лидеры «нормандской четвёрки» выразили озабоченность эскалацией конфликта и подтвердили безальтернативность Минских соглашений, а белорусской столицы – как главной диалоговой площадки для достижения мира на Донбассе.

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Теги: Минск
 
 
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Обстановка на Донбассе становится всё более напряженной. В регионе отмечают резкий рост нарушений перемирия. Там стали применять и орудия, запрещённые Минскими...
 
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