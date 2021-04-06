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Пройдет мокрый снег с дождем. Прогноз погоды на 7 апреля

06.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пройдет мокрый снег с дождем. Прогноз погоды на 7 апреля

Весна в этом году не особо радует нас теплом. В первую неделю апреля в нашей стране установилась прохладная и ветреная погода. Ситуация не изменится и в ближайшие дни. И только к выходным станет немного теплее.

Завтра, 7 апреля, погоду будет определять атмосферный фронт от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Он продолжит поставлять в нашу страну прохладный влажный воздух с севера Европы.

В среду облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет мокрый снег с дождем. Ночью и утром по юго-востоку страны сильный мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Влажность до 80%. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром на столбиках термометров будет от -1°С по юго-западу до +2°С по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4 – 6 градусов прохладнее. В середине дня воздух существенно не прогреется. Холоднее всего в Витебской области – всего +2°С. По юго-западу теплее – в Брестской области +6°С. К вечеру ожидается +1°С…+3°С.

В четверг атмосферными процессами продолжит управлять прохладная влажная неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с северо-запада Европы. Почти повсеместно прогнозируется кратковременный мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью от -4°С по северу до +1°С по югу, днем +4°С…+9°С. В пятницу с ростом атмосферного давления облаков станет меньше и осадки прекратятся. Лишь ночью по Могилевской области пройдет небольшой мокрый снег.

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Весна в этом году не особо радует нас теплом. В первую неделю апреля в нашей стране установилась прохладная и ветреная погода. Ситуация не изменится и в ближайшие...
 
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