Ночью 7 апреля возможны сбои в работе ЕРИП

В ЕРИП предупредили, что в ночь с 6 на 7 апреля возможны перерывы в работе системы.



Источник: bepaid.by

«7 апреля в период с 00:00 до 04:00 в связи с проведением работ по переключению каналов связи может наблюдаться кратковременное отсутствие возможности приема платежей в АИС «Расчет»», — сообщается на сайте ЕРИП.

Сбои возможны продолжительностью не более пяти минут.