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Ночью 7 апреля возможны сбои в работе ЕРИП
Источник материала: Навiны
В ЕРИП предупредили, что в ночь с 6 на 7 апреля возможны перерывы в работе системы.
«7 апреля в период с 00:00 до 04:00 в связи с проведением работ по переключению каналов связи может наблюдаться кратковременное отсутствие возможности приема платежей в АИС «Расчет»», —
Сбои возможны продолжительностью не более пяти минут.
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В ЕРИП предупредили, что в ночь с 6 на 7 апреля возможны перерывы в работе системы.
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