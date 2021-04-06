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Ночью 7 апреля возможны сбои в работе ЕРИП

06.04.2021 20:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ЕРИП предупредили, что в ночь с 6 на 7 апреля возможны перерывы в работе системы.

Ночью 7 апреля возможны сбои в работе ЕРИП
Источник: bepaid.by

«7 апреля в период с 00:00 до 04:00 в связи с проведением работ по переключению каналов связи может наблюдаться кратковременное отсутствие возможности приема платежей в АИС «Расчет»», — сообщается на сайте ЕРИП.

Сбои возможны продолжительностью не более пяти минут.

 
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В ЕРИП предупредили, что в ночь с 6 на 7 апреля возможны перерывы в работе системы.
 
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