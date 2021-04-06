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Обыск прошёл у журналиста Романа Васюковича
Источник материала: Партизан
У белорусского журналиста российской телекомпании "Настоящее время" Романа Васюковича прошёл обыск.
Роман Васюкович
Как сообщает канал,
Ранее в отношении Васюковича возбудили административное дело за ввоз в Беларусь книги "Белорусский Донбасс" — обвинили в перевозке экстремистской литературы. Однако на момент суда над Васюковичем книга ещё не была внесена в список "экстремистских". Васюковича судили, протокол отправили на доработку.
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У белорусского журналиста российской телекомпании "Настоящее время" Романа Васюковича прошёл обыск.
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