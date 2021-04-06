Обыск прошёл у журналиста Романа Васюковича









Роман Васюкович





передает Еврорадио,ничего противозаконного силовики не нашли, ничего не изъяли. Как сообщает канал,Еврорадио,ничего противозаконного силовики не нашли, ничего не изъяли.





Ранее в отношении Васюковича возбудили административное дело за ввоз в Беларусь книги "Белорусский Донбасс" — обвинили в перевозке экстремистской литературы. Однако на момент суда над Васюковичем книга ещё не была внесена в список "экстремистских". Васюковича судили, протокол отправили на доработку.