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Обыск прошёл у журналиста Романа Васюковича

06.04.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У белорусского журналиста российской телекомпании "Настоящее время" Романа Васюковича прошёл обыск.



Роман Васюкович

Как сообщает канал, передает Еврорадио,ничего противозаконного силовики не нашли, ничего не изъяли.

Ранее в отношении Васюковича возбудили административное дело за ввоз в Беларусь книги "Белорусский Донбасс" — обвинили в перевозке экстремистской литературы. Однако на момент суда над Васюковичем книга ещё не была внесена в список "экстремистских". Васюковича судили, протокол отправили на доработку.
 
 
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У белорусского журналиста российской телекомпании "Настоящее время" Романа Васюковича прошёл обыск.
 
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