Чиновница про “экстремизм” в книге о национальной идее: это служебная информация









Дмитрий Лукашук и его "признаки экстремизма" / Еврорадио





разговоре с Еврорадио настаивает Ольга Топдемир, замначальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Миноблисполкома. 4 марта чиновница входила в Минскую областную экспертную комиссию по оценке информационной продукции, которая и дала заключение, что книга содержит “признаки проявления экстремизма”. На этом вс Еврорадио настаивает, замначальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Миноблисполкома. 4 марта чиновница входила в Минскую областную экспертную комиссию по оценке информационной продукции, которая и дала заключение, что книга содержит “признаки проявления экстремизма”.





Еврорадио попросило ознакомиться с заключением комиссии, чтобы узнать, в чём именно нашлись “признаки проявления экстремизма”. Ведь книга составлена из интервью, которые звучали в нашем эфире. А мы соблюдаем белорусское законодательство, а значит, для нас очень важно искоренить любые проявления экстремизма в нашей работе!





“Во-первых, я не вижу, с кем я разговариваю, — я по телефону в принципе никаких комментариев никому не даю, — ответила Ольга Топдемир, когда мы попросили её переслать нам заключение комиссии. — Во-вторых, копию протокола я вам не вышлю — это служебная информация”.





Еврорадио: Так в чём именно вы нашли “признаки экстремизма”? Вам обложка не понравилась или конкретная цитата?





“Это вопросы не ко мне. С этим уже будут разбираться другие службы и организации”, — сказала чиновница перед тем, как положить трубку.





Книга “Белорусская национальная идея” вышла из печати в 2020 году. Она состоит из 85 интервью в рамках программы "Идея Х" на Еврорадио. Ведущие программы Дмитрий Лукашук и Максим Горюнов пытались выяснить, какая она — национальная идея Беларуси — и есть ли она вообще.





До недавнего времени издание можно было свободно приобрести в “Академкниге” и других магазинах, а также онлайн. В списке экстремистских материалов, опубликованном на сайте Министерства информации, книги “Белорусская национальная идея” пока нет. Однако жителя Ждановичей, во время обыска у которого нашли эту книгу, уже судили за хранение экстремистских материалов.





Также в Беларуси недавно признали экстремистской книгу "Белорусский Донбасс", которую издали в Украине журналисты “Белсата” Игорь Ильяш и Екатерина Андреева.