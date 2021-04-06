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Чиновница про “экстремизм” в книге о национальной идее: это служебная информация

06.04.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Протокол заседания, на котором книгу “Белорусская национальная идея” признали экстремистской, это “служебная информация”.



Дмитрий Лукашук и его "признаки экстремизма" / Еврорадио  

На этом в разговоре с Еврорадио настаивает Ольга Топдемир, замначальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Миноблисполкома. 4 марта чиновница входила в Минскую областную экспертную комиссию по оценке информационной продукции, которая и дала заключение, что книга содержит “признаки проявления экстремизма”.

Еврорадио попросило ознакомиться с заключением комиссии, чтобы узнать, в чём именно нашлись “признаки проявления экстремизма”. Ведь книга составлена из интервью, которые звучали в нашем эфире. А мы соблюдаем белорусское законодательство, а значит, для нас очень важно искоренить любые проявления экстремизма в нашей работе!

“Во-первых, я не вижу, с кем я разговариваю, — я по телефону в принципе никаких комментариев никому не даю, — ответила Ольга Топдемир, когда мы попросили её переслать нам заключение комиссии. — Во-вторых, копию протокола я вам не вышлю — это служебная информация”.

Еврорадио: Так в чём именно вы нашли “признаки экстремизма”? Вам обложка не понравилась или конкретная цитата?

“Это вопросы не ко мне. С этим уже будут разбираться другие службы и организации”, — сказала чиновница перед тем, как положить трубку. 

Книга “Белорусская национальная идея” вышла из печати в 2020 году. Она состоит из 85 интервью в рамках программы "Идея Х" на Еврорадио. Ведущие программы Дмитрий Лукашук и Максим Горюнов пытались выяснить, какая она — национальная идея Беларуси — и есть ли она вообще. 

До недавнего времени издание можно было свободно приобрести в “Академкниге” и других магазинах, а также онлайн. В списке экстремистских материалов, опубликованном на сайте Министерства информации, книги “Белорусская национальная идея” пока нет. Однако жителя Ждановичей, во время обыска у которого нашли эту книгу, уже судили за хранение экстремистских материалов.

Также в Беларуси недавно признали экстремистской книгу "Белорусский Донбасс", которую издали в Украине журналисты “Белсата” Игорь Ильяш и Екатерина Андреева.
 
 
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Протокол заседания, на котором книгу “Белорусская национальная идея” признали экстремистской, это “служебная информация”.
 
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