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РЖД предоставят скидки на экспортные перевозки сырой нефти в Беларусь

06.04.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специальные тарифы со скидками будут применяться с 1 мая текущего года и действовать до конца 2021-го.


Фото из открытого источника

Российская железная дорога предоставит скидки на экспортные перевозки сырой нефти в Беларусь, сообщили во вторник в пресс-службе компании, пишет Sputnik. 

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Данное решение были принято правлением российского железнодорожного перевозчика. Скидки предоставляются в рамках "тарифного коридора" на перевозки нефти в цистернах с ряда станций Южно-Уральской железной дороги на белорусские станции Барбаров (Мозырь) и Новополоцк.

Так, при перевозке со станции Сорочинская размер дисконта составит 26,3%, а со станций Бузулук, Каргала, Оренбург, Красногвардеец – 33,5%.

Тарифы со скидками будут применяться с 1 мая текущего года и действовать до конца 2021-го. При этом есть условие: должен выполняться гарантированный годовой объем перевозок по этим маршрутам – не менее 0,95 миллиона тонн.

Ранее РЖД была введена долгосрочная 50-процентная скидка на перевозки белорусских нефтепродуктов со станций Барбаров и Новополоцк в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, а также на возврат цистерн. Это специальное условие перевозок будет действовать до конца 2025 года.

Напомним, что в конце января 2021 года правительством России был утвержден проект соглашения с Беларусью о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. Индикативные показатели объема перевалки белорусских нефтепродуктов в текущем году могут составить свыше 1,5 миллионов тонн.
 
 
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Специальные тарифы со скидками будут применяться с 1 мая текущего года и действовать до конца 2021-го.
 
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