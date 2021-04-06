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МВФ значительно ухудшил прогноз белорусской экономики

06.04.2021 20:38 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международный валютный фонд значительно ухудшил прогноз ситуации в экономике Беларуси в 2021 году.

МВФ значительно ухудшил прогноз белорусской экономики
Фото: pixabay.com

Как следует из опубликованного МВФ 6 апреля прогноза состояния мировой экономики World Economic Outlook, фонд ожидает снижения белорусского ВВП в нынешнем году на 0,4%, передает БелаПАН. В предыдущем, октябрьском, прогнозе фонд предсказывал рост ВВП Беларуси в 2021 году на 2,2%.

МВФ также заметно ухудшил оценку среднегодовой инфляции в Беларуси. По мнению экспертов фонда, в нынешнем году она составит 6,9%. Ранее они прогнозировали рост потребительских цен в Беларуси на 5,1%.

По оценке МВФ, в 2022 году ВВП Беларуси может вырасти на 0,8%, а инфляция — замедлиться до 5,5%.

Стоит отметить, что оценка МВФ относительно состояния белорусской экономики выглядит оптимистичнее мартовского прогноза Всемирного банка, по мнению экспертов которого прошлогоднее снижение ВВП Беларуси (на 0,9%) будет углубляться в 2021 году до 2,2%.

Аналитики полагают, что негативный тренд будет связан с отсутствием реформ, политической напряженностью в стране и отрицательным влиянием на Беларусь российского «налогового маневра». При этом в банке отмечают, что экономическая ситуация в Беларуси будет во многом зависеть от возможности страны привлечь внешнее финансирование.

Согласно оценкам Всемирного банка, инфляция в Беларуси в 2021 году может составить 8,2% против 7,4% в 2020-м.

 
 
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Международный валютный фонд значительно ухудшил прогноз ситуации в экономике Беларуси в 2021 году.
 
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