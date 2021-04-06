Брестчанина приговорили к большому сроку за расклейку листовок

По информации БелаПАН, 33-летний житель Бреста Александр Кашпанов приговорен к двум годам и шести месяцам ограничения свободы в колонии-поселении («химия») за расклейку листовок.





Решение принял 6 апреля суд Брестского района (судья Сергей Маручек). Такое же наказание просила вынести государственный обвинитель Наталья Шостачук.

Кашпанов был задержан за расклеивание листовок 13 сентября 2020 года. Он был оштрафован на 25 базовых величин (675 рублей) по статье 21.14 КоАП (нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов). Впоследствии было возбуждено уголовное дело: в тексте листовок нашли оскорбление в адрес сотрудника милиции. В итоге приговор был вынесен по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти).