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Неудачно сменил профессию инженер-программист из Пуховичского района

06.04.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Парень решил попробовать себя в роли агронома - бойцы наркоконтроля задержали 28-летнего местного жителя за выращивание марихуаны. Для этих целей молодой человек оборудовал в шкафу помещение, при этом сами домочадцы даже не подозревали о тайном растениеводстве. Габариты лаборатории не позволяли кустам конопли расти вверх, поэтому они лежали на боку. А специальные лампы и автоматическая система орошения обеспечивала благоприятный для урожая микроклимат. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за хранение небольшой дозы марихуаны. 

Задержанный сушил свой урожай в ящике стола. Полученный наркотик курил здесь же, в своей комнате. Несмотря на конспирацию, мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Сейчас правоохранители проверяют круг общения фигуранта, не исключено, что его тайное хобби могло приносить прибыль. 

 
 
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Парень решил попробовать себя в роли агронома - бойцы наркоконтроля задержали 28-летнего местного жителя за выращивание марихуаны. Для этих целей молодой человек...
 
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