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ЧП дайджест

06.04.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Елизавета Лакотко. Подборка самых горячих новостей

Пожар в общежитии

Короткое замыкание проводки - названа основная версия причин крупного пожара в Минске. ЧП произошло накануне вечером в общежитии на улице Гурского. Из окон пятого этажа шел черный дым, жильцов в комнате не было. Бойцы МЧС эвакуировали постояльцев двух уровней - всего 150 человек, из них 80 детей. Пожар потушили, однако пламя успело уничтожить личные вещи погорельцев, закопчен интерьер. 

Горящий окурок

На пожаре по улице Щербакова в столице спасено 2 человека. Вероятная причина возгорания - непотушенная сигарета. Пламя вспыхнуло в подвале пятиэтажки - загорелся мусор. Бойцы МЧС на свежий воздух вывели мужчин. Они госпитализированы с диагнозами "ожоги" и "отравление дымом". Эвакуация жильцов дома не понадобилась.
  

Во власти огня

Крики и пламя… Это кадры жуткого пожара под Петербургом - вспыхнула квартира в 12-этажке на улице Столичной. Из-за огня верхние уровни высотки оказались заблокированы, эвакуировано 20 человек. Барышне удалось выбраться из огненной ловушки - спасателей она дожидалась на подоконнике. Ее и молодого человека увезли в больницу.

Двойной удар

В США после аварии пожарная машина протаранила колонку АЗС. Инцидент произошел в Детройте. Изначально на перекрестке возле заправки столкнулись спецтранспорт и внедорожник. От удара джип врезался в столб, а авто спасателей отбросило на колонку и рядом стоящий фургон -  вспыхнуло пламя. Пострадали 7 человек. Сообщается, что полученные травмы незначительные.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Елизавета Лакотко. Подборка самых горячих новостей.  Пожар в общежитии Короткое замыкание проводки - названа основная версия причин крупного пожара в Минске....
 
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