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Нелегальный груз лома черного металла задержали правоохранители в пригороде Орши
Источник материала: БTВблизи деревни Юрцево инспекторы ГАИ и бойцы БЭП остановили МАЗ, в ходе осмотра которого инспекторы и обнаружили серую партию на сумму свыше 16 тыс. рублей. Какие-либо документы на груз 35-летний минчанин предъявить не смог. В отношении него был составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза металлолома. Груз изъят, также правоохранители устанавливают источник происхождения металла.
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Вблизи деревни Юрцево инспекторы ГАИ и бойцы БЭП остановили МАЗ, в ходе осмотра которого инспекторы и обнаружили серую партию на сумму свыше 16 тыс. рублей. ...
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