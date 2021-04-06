Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нелегальный груз лома черного металла задержали правоохранители в пригороде Орши Вблизи деревни Юрцево инспекторы ГАИ и бойцы БЭП остановили МАЗ, в ходе осмотра которого инспекторы и обнаружили серую партию на сумму свыше 16 тыс. рублей. ...

Вблизи деревни Юрцево инспекторы ГАИ и бойцы БЭП остановили МАЗ, в ходе осмотра которого инспекторы и обнаружили серую партию на сумму свыше 16 тыс. рублей. Какие-либо документы на груз 35-летний минчанин предъявить не смог. В отношении него был составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза металлолома. Груз изъят, также правоохранители устанавливают источник происхождения металла.