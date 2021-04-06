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Нелегальный груз лома черного металла задержали правоохранители в пригороде Орши

06.04.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Вблизи деревни Юрцево инспекторы ГАИ и бойцы БЭП  остановили МАЗ, в ходе осмотра которого инспекторы и обнаружили серую партию на сумму свыше 16 тыс. рублей.  Какие-либо документы на груз 35-летний минчанин предъявить не смог. В отношении него был составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза металлолома. Груз изъят, также правоохранители устанавливают источник происхождения металла.
 
 
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Вблизи деревни Юрцево инспекторы ГАИ и бойцы БЭП  остановили МАЗ, в ходе осмотра которого инспекторы и обнаружили серую партию на сумму свыше 16 тыс. рублей. ...
 
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