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У жителя Рогачева в сумке нашли 20 пакетиков с порошком

06.04.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Возвращение из поездки не с пустыми руками. Оперативники наркоконтроля задержали безработного жителя Рогачева, который только-только приехал из Москвы. В сумке 21-летнего парня нашли полимерный сверток. В нем находились 20 пакетиков с порошком. Экспертиза уже подтвердила: изъятое вещество - опасный психотроп амфетамин. Общий вес отравы составил более 20 граммов.
 
 
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Возвращение из поездки не с пустыми руками. Оперативники наркоконтроля задержали безработного жителя Рогачева, который только-только приехал из Москвы. В сумке...
 
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