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У жителя Рогачева в сумке нашли 20 пакетиков с порошком
Источник материала: БTВозвращение из поездки не с пустыми руками. Оперативники наркоконтроля задержали безработного жителя Рогачева, который только-только приехал из Москвы. В сумке 21-летнего парня нашли полимерный сверток. В нем находились 20 пакетиков с порошком. Экспертиза уже подтвердила: изъятое вещество - опасный психотроп амфетамин. Общий вес отравы составил более 20 граммов.
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Возвращение из поездки не с пустыми руками. Оперативники наркоконтроля задержали безработного жителя Рогачева, который только-только приехал из Москвы. В сумке...
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