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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовая драка между подростками в Пинске попала на камеру мобильного телефона Ее изучают следователи, возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. Инцидент произошел еще 27 марта, когда на ледовом катке поссорились две компании. Одна из...

Ее изучают следователи, возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. Инцидент произошел еще 27 марта, когда на ледовом катке поссорились две компании. Одна из них вышла на улицу, дождалась своих оппонентов и устроила потасовку. В СК заявили, что выяснили личности нападавших - это 5 школьников и ученик колледжа, их возраст от 14 до 17 лет. Причину своей выходки они не пояснили. Известно, что никто из фигурантов в поле зрение милиции ранее не попадал.