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Массовая драка между подростками в Пинске попала на камеру мобильного телефона
Источник материала: БTЕе изучают следователи, возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. Инцидент произошел еще 27 марта, когда на ледовом катке поссорились две компании. Одна из них вышла на улицу, дождалась своих оппонентов и устроила потасовку. В СК заявили, что выяснили личности нападавших - это 5 школьников и ученик колледжа, их возраст от 14 до 17 лет. Причину своей выходки они не пояснили. Известно, что никто из фигурантов в поле зрение милиции ранее не попадал.
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Ее изучают следователи, возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. Инцидент произошел еще 27 марта, когда на ледовом катке поссорились две компании. Одна из...
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