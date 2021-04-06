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Эдуарду Ханку присвоят звание «Почетный гражданин города Бреста»?
Источник материала: Партизан
Об этой идее сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук в своем телеграм-канале.
Уважаемые брестчане! Хочу посоветоваться с Вами идеей присвоения нашему талантливому музыканту и композитору Эдуарду Семеновичу Ханку звания «Почётный гражданин города Бреста».
Хотим реализовать ее ко Дню города.
Эдуард Семёнович хоть и не является уроженцем Бреста, но сделал многое для своего родного города, каковым он его считает.
Здесь окончил среднюю школу, осваивал игру на аккордеоне и фортепиано в Брестской музыкальной школе, с 1973 по 1983 годы жил и трудился в Бресте.
Его песенный репертуар богат и разнообразен, включает много шлягеров и популярных произведений,
Энергетике Эдуарда Семёновича поражаются многие, кто бывал на его творческих встречах или общался с ним лично.
Он может увлечь любого. Вместе с тем, считаю важным знать и мнение жителей города, перед окончательным вынесением вопроса о присвоении звания на заседание сессии Брестского городского совета депутатов. Присылайте свои мнения на электронную почту
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Об этой идее сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук в своем телеграм-канале.
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