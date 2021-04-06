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Эдуарду Ханку присвоят звание «Почетный гражданин города Бреста»?

06.04.2021 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этой идее сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук в своем телеграм-канале.

Уважаемые брестчане! Хочу посоветоваться с Вами идеей присвоения нашему талантливому музыканту и композитору Эдуарду Семеновичу Ханку звания «Почётный гражданин города Бреста». 

Хотим реализовать ее ко Дню города.

 Эдуард Семёнович хоть и не является уроженцем Бреста, но сделал многое для своего родного города, каковым он его считает. 

Здесь окончил среднюю школу, осваивал игру на аккордеоне и фортепиано в Брестской музыкальной школе, с 1973 по 1983 годы жил и трудился в Бресте. 

Его песенный репертуар богат и разнообразен, включает много шлягеров и популярных произведений, пишет brestcity.com. В городском саду установлена именная лавочка Эдуарда Ханка. 

Энергетике Эдуарда Семёновича поражаются многие, кто бывал на его творческих встречах или общался с ним лично. 

Он может увлечь любого. Вместе с тем, считаю важным знать и мнение жителей города, перед окончательным вынесением вопроса о присвоении звания на заседание сессии Брестского городского совета депутатов. Присылайте свои мнения на электронную почту [email protected]
 
Теги: Брест
 
 
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Об этой идее сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук в своем телеграм-канале.
 
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