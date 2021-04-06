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Девушки в бело-красно-белых одеждах прогулялись по проспекту Победителей
06.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такие прогулки стали еженедельными и продолжаются уже более четырех месяцев.
Около полутора десятков девушек в бело-красно-белой одежде и с зонтиками национальной расцветки 6 апреля были замечены в очередной прогулке по проспекту Победителей, пишет
Фото TUT.BY
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Такие прогулки стали еженедельными и продолжаются уже более четырех месяцев.
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