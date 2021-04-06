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Ночью на дорогах Минска будут наносить разметку, много разметки. Где именно?

06.04.2021 21:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью (с 6 на 7 апреля) в Минске будут наносить дорожную разметку, много разметки. ГАИ Минска предупреждает, где именно.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута и быть внимательными на участках дорог, где будут наносить разметку.

Вот они:

  • улица Максима Богдановича от моста через реку Свислочь до улицы Немига;
  • улица Немига от Максима Богдановича до площади Франтишка Богушевича;
  • улица Свердлова от проспекта Независимости до Маяковского;
  • улица Захарова;
  • проспект Независимости от улицы Волгоградской до Калиновского;
  • улица Немига;
  • улица Аэродромная от Левкова до Пензенской;
  • проспект Независимости от улицы Калиновского до 9-го километра;
  • развязка улица Орловская — проспект Победителей;
  • улица Орловская от Тимирязева до дома № 76;
  • проспект Победителей от ТЦ «Замок» до дома № 20.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня ночью (с 6 на 7 апреля) в Минске будут наносить дорожную разметку, много разметки. ГАИ Минска предупреждает, где именно.
 
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