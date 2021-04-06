Ночью на дорогах Минска будут наносить разметку, много разметки. Где именно?

Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью (с 6 на 7 апреля) в Минске будут наносить дорожную разметку, много разметки. ГАИ Минска предупреждает , где именно.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута и быть внимательными на участках дорог, где будут наносить разметку.

Вот они:

улица Максима Богдановича от моста через реку Свислочь до улицы Немига;

улица Немига от Максима Богдановича до площади Франтишка Богушевича;

улица Свердлова от проспекта Независимости до Маяковского;

улица Захарова;

проспект Независимости от улицы Волгоградской до Калиновского;

улица Немига;

улица Аэродромная от Левкова до Пензенской;

проспект Независимости от улицы Калиновского до 9-го километра;

развязка улица Орловская — проспект Победителей;

улица Орловская от Тимирязева до дома № 76;

проспект Победителей от ТЦ «Замок» до дома № 20.

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