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Ночью на дорогах Минска будут наносить разметку, много разметки. Где именно?
Источник материала: Tut.by
Сегодня ночью (с 6 на 7 апреля) в Минске будут наносить дорожную разметку, много разметки. ГАИ Минска
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута и быть внимательными на участках дорог, где будут наносить разметку.
Вот они:
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Сегодня ночью (с 6 на 7 апреля) в Минске будут наносить дорожную разметку, много разметки. ГАИ Минска предупреждает, где именно.
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