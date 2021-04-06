ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лидер ОГП Николай Козлов не вышел с Окрестина после 15 суток ареста

06.04.2021 21:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Руководителя Объединённой гражданской партии Николая Козлова не выпустили с Окрестина после 15 суток ареста.



Николай Козлов / svaboda.org​

Об этом, передает Еврорадио, сообщил его однопартиец Анатолий Лебедько со слов работника изолятора.

Козлова судили по обвинению в неповиновении милиционерам. На суде он рассказал о пытках на Окрестина: в одноместной камере сидели восемь человек. Во время суда политику стало плохо: пришлось вызывать медиков. 

Лидер социал-демократов Игорь Борисов, вышедший на свободу 5 апреля, рассказал, что Козлова держали в карцере. Каждое утро на пол камеры выливали ведро с хлоркой. Причём в обычные камеры выливали одно ведро, а в карцер — два. От этого люди в карцере получают химические ожоги лица.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководителя Объединённой гражданской партии Николая Козлова не выпустили с Окрестина после 15 суток ареста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Основатель Telegram оказался самым богатым жителем Дубая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by