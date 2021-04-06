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Лидер ОГП Николай Козлов не вышел с Окрестина после 15 суток ареста
Источник материала: Партизан
Руководителя Объединённой гражданской партии Николая Козлова не выпустили с Окрестина после 15 суток ареста.
Николай Козлов / svaboda.org
Об этом,
Козлова судили по обвинению в неповиновении милиционерам. На суде он рассказал о пытках на Окрестина: в одноместной камере сидели восемь человек. Во время суда политику стало плохо: пришлось вызывать медиков.
Лидер социал-демократов Игорь Борисов, вышедший на свободу 5 апреля, рассказал, что Козлова держали в карцере. Каждое утро на пол камеры выливали ведро с хлоркой. Причём в обычные камеры выливали одно ведро, а в карцер — два. От этого люди в карцере получают химические ожоги лица.
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Руководителя Объединённой гражданской партии Николая Козлова не выпустили с Окрестина после 15 суток ареста.
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