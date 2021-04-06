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Основатель Telegram оказался самым богатым жителем Дубая
Источник материала: Партизан
Его состояние эксперты издания оценили в 17,2 миллиарда долларов.
Павел Дуров
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров стал 112-м в списке мировых миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние эксперты издания оценили в 17,2 миллиарда долларов.
При этом,
Также Дуров впервые вошел в десятку богатейших людей России, попав сразу на девятое место. Годом ранее издание оценивало его состояние в 3,4 миллиарда долларов.
В мировом рейтинге первое место с результатом 177 миллиардов долларов занимает владелец Amazon Джефф Безос. Следом за ним идет Илон Маск, чье состояние выросло до 151 миллиарда.
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Его состояние эксперты издания оценили в 17,2 миллиарда долларов.
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