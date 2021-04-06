Первый рабочий день: Перцов вступил в должность министра информации Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Министерстве информации Беларуси сегодня представили нового руководителя. Накануне на эту должность президент Александр Лукашенко назначил директора представительства телерадиокомпании «Мир» Владимира Перцова, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Первая встреча с новым руководителем. Цветы и аплодисменты. Владимир Перцов сделал первые заявления: предстоит трансформация отрасли. Этого требует время. И классические каноны журналистики уже не действуют.

Планами Перцов поделился и сразу после назначения на должность. Сейчас идут информационные войны, и чтобы выигрывать, нужно сделать отечественный контент доминирующим.

«Нужно реагировать оперативнее. Выстраивать работу оперативнее. И выстраивать ее именно стратегическим образом. Чтобы не бить, как говорят в народе, по хвостам, а планировать работу средств массовой информации по замещению всего информационного поля нашим государственным контентом в эпоху такого противоборства», – сказал Перцов.

Президент ставит перед Мининформом серьезные задачи. Поэтому на должность главы ведомства человека подбирали тщательно.

«Рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно», – сказал Лукашенко.

Как политолог Владимир Перцов регулярно участвовал в ток-шоу на национальном телевидении. А в качестве журналиста год назад записал интервью с президентом. Только на Youtube-канале «Мира» его просмотрели почти полтора миллиона человек.