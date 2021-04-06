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Первый рабочий день: Перцов вступил в должность министра информации Беларуси
06.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Министерстве информации Беларуси сегодня представили нового руководителя. Накануне на эту должность президент Александр Лукашенко назначил директора представительства телерадиокомпании «Мир» Владимира Перцова, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Первая встреча с новым руководителем. Цветы и аплодисменты.
Планами Перцов поделился и сразу после назначения на должность. Сейчас идут информационные войны, и чтобы выигрывать, нужно сделать отечественный контент доминирующим.
Президент ставит перед Мининформом серьезные задачи. Поэтому на должность главы ведомства человека подбирали тщательно.
Как политолог Владимир Перцов регулярно участвовал в ток-шоу на национальном телевидении. А в качестве журналиста год назад записал интервью с президентом. Только на Youtube-канале «Мира» его просмотрели почти полтора миллиона человек.
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Президент ставит перед Мининформом серьезные задачи. Поэтому на должность главы ведомства человека подбирали тщательно.
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