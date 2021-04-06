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Лукашенко предложил оптимизировать белорусские посольства
06.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит перспектив дипломатического присутствия в ряде государств. Поэтому, как заявил белорусский лидер, нет необходимости сохранять там свои посольства и тратить на это бюджетные деньги, передает телеканал «МИР 24».
Открывать новые диппредставительства нужно только после тщательного анализа и грамотного распределения ресурсов, считает Лукашенко. Главный показатель эффективности посольства в любой стране – экспорт. Поэтому некоторые дипмиссии, где торговая выручка низкая, могут оптимизировать. А новые появятся в перспективных регионах.
Интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах. В эти государства уходит 96% экспорта.
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Нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с контакты с Беларусью, считает президент республики.
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