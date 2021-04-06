ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко предложил оптимизировать белорусские посольства

06.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит перспектив дипломатического присутствия в ряде государств. Поэтому, как заявил белорусский лидер, нет необходимости сохранять там свои посольства и тратить на это бюджетные деньги, передает телеканал «МИР 24».

Открывать новые диппредставительства нужно только после тщательного анализа и грамотного распределения ресурсов, считает Лукашенко. Главный показатель эффективности посольства в любой стране – экспорт. Поэтому некоторые дипмиссии, где торговая выручка низкая, могут оптимизировать. А новые появятся в перспективных регионах.

«В крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН и других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене. Там есть возможность говорить со всем миром. И нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность», – сказал Лукашенко.

Интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах. В эти государства уходит 96% экспорта.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с контакты с Беларусью, считает президент республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко предложил оптимизировать белорусские посольства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by