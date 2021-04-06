Лукашенко предложил оптимизировать белорусские посольства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит перспектив дипломатического присутствия в ряде государств. Поэтому, как заявил белорусский лидер, нет необходимости сохранять там свои посольства и тратить на это бюджетные деньги, передает телеканал «МИР 24».

Открывать новые диппредставительства нужно только после тщательного анализа и грамотного распределения ресурсов, считает Лукашенко. Главный показатель эффективности посольства в любой стране – экспорт. Поэтому некоторые дипмиссии, где торговая выручка низкая, могут оптимизировать. А новые появятся в перспективных регионах.

«В крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН и других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене. Там есть возможность говорить со всем миром. И нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность», – сказал Лукашенко.

Интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах. В эти государства уходит 96% экспорта.