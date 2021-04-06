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Макей: закроем наши посольства в нескольких странах

06.04.2021 21:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После совещания у Александра Лукашенко глава белорусского МИД заявил, что планируется закрытие посольств в нескольких странах. Министр заявил, что это коснется стран, где на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи.

Напомним, сегодня  на совещании во Дворце независимости Лукашенко отметил, что в некоторых странах нецелесообразно сохранять наши посольства и полный штат дипломатов. Вскоре после этого министр иностранных дел Беларуси в сюжете на телеканалах ОНТ и СТВ заявил:

Не хочу сказать, что там мы закроем 10 посольств и сразу же откроем 10 посольств где-то в одном регионе, откроем 10 в другом регионе. Такого нет. Мы будем двигаться поступательно. Как минимум в нескольких странах мы закроем наши посольства, где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи.

Мы посмотрим также на оптимизацию деятельности тех или иных загранучреждений в конкретных странах. Ну, например, если взять Вьетнам, Индию, то, скажем, финансовые экономические столицы этих стран находятся на расстоянии как минимум 1,5 тысячи километров от реальных столиц — это Хошемин, Мумбай. И там расположены крупные финансовые центры, крупные промышленные центры. И на наш взгляд, целесообразно там непосредственно дипломатическое присутствие белорусской стороны, что позволит ежедневно в таком постоянном контакте общаться с теми или иными представителями, и это будет иметь пользу для Беларуси.

 
 
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После совещания у Александра Лукашенко глава белорусского МИД заявил, что планируется закрытие посольств в нескольких странах. Министр заявил, что это коснется...
 
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