Узнали, почему «Ксарелто» подорожал в аптеках на четверть и какой цены ждать дальше: «Уже достигнута договоренность с производителем»

Источник материала: Onliner

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, сколько жалоб и на какие подорожавшие лекарства получили в последнее время. В чемпионах — популярный препарат «Ксарелто», цена которого не менялась почти год, а затем повысилась на четверть. Но есть и хорошие новости: почти на финише переговоры с производителем о снижении цены.

Напомним, в январе 2021 года в Беларуси ввели ввозной НДС в размере 10% на импортные лекарства (раньше такого налога не было). Вместе с ростом курса валют это привело к заметному подорожанию лекарств, а за ним — к повышению общего уровня инфляции.

«На ускорение роста потребительских цен сильно повлияло удорожание медикаментов на 14,4% и 20% в январе и феврале. Это связано как с повышенным спросом в условиях пандемии, так и с корректировкой цен из-за увеличения с 1 января ставки НДС. Прямой вклад этой меры в инфляцию составит 0,5—0,6 процентного пункта в 2021 году», — подсчитали недавно в ЕАБР.

Люди ожидаемо стали жаловаться на рост цен в аптеках в пандемию. Тогда Министерство антимонопольного регулирования и торговли вывесило на своем сайте анкету для жалоб на необоснованное завышение цен аптеками и обещало их проанализировать.

По данным на 6 апреля, в министерство поступило 90 обращений о росте цен на лекарственные средства, из них 45 — в рамках анкетирования. Большинство обращений касалось повышения цен на импортные лекарства. 15% всех жалоб пришлось на долю одного и того же препарата — «Ксарелто» от тромбозов. Как пояснили в МАРТ, цена производителя на препарат с марта 2020 года по январь 2021 года не менялась, а вот в аптеках популярный постковидный препарат стал дороже на четверть (что в переводе на деньги — плюс тридцать рублей).

«Рост розничной цены в аптеках сети РУП «Белфармация» составил 25%. Основными факторами роста стали изменение курса валюты (евро) — 12%, налог на добавленную стоимость, примененный в аптеках к сформированным розничным ценам с января 2021 года, — 10%; увеличение таможенных платежей — 1,6 %, а также изменение размера торговой надбавки — 1,4% (торговая надбавка выросла с 4,99% до 6,38%)», — рассказали нам в МАРТ.





Но в МАРТ обнадежили, что Министерство здравоохранения уже ведет переговоры с производителями и импортерами по вопросу снижения цен на это лекарство.

«На сегодняшний день достигнута договоренность с производителем о снижении отпускных цен либо о предоставлении дополнительных скидок на „Ксарелто“ 2,5 мг №56 на 25,5% и на 10 мг №30 на 35,6%», — пояснили в МАРТ.

При этом некоторые аптеки, по данным мониторинга, завышали цены необоснованно. Так, одна из аптек превысила максимальные надбавки на лекарственные средства «Нифекард ХЛ» (Словения, 30 мг, №30), «Доксициклин» (ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», капсулы 100 мг, №10), «Ксарелто» (Германия, 20 мг, №28). Теперь владельцу аптеки грозит ответственность по части 1 статьи 13.2 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание по ней — штраф до 40 базовых величин. Протокол МАРТ направил в экономический суд Минска.

«Однако такие факты единичны. В большинстве случаев субъекты хозяйствования соблюдают установленный законодательством порядок формирования и применения цен на лекарственные средства», — говорят в министерстве.