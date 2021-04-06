Макей: «Минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства»

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После совещания у Лукашенко глава МИД рассказал, как будут оптимизировать дипломатические представительства.

— Не хочу сказать, что мы закроем 10 посольств в одном регионе и сразу откроем 10 в другом регионе, такого нет. Мы будем двигаться поступательно. Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства: где видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, — заявил министр в эфире СТВ . — Мы посмотрим также на оптимизацию деятельности тех или иных загранучреждений в конкретных странах.

В качестве примера он привел Вьетнам и Индию.

— Финансовые экономические столицы этих стран находятся на расстоянии как минимум 1,5 тысячи километров от реальных столиц — это Хошимин, Мумбай. И там расположены крупные финансовые центры, крупные промышленные центры. И, на наш взгляд, целесообразно там непосредственно дипломатическое присутствие белорусской стороны, что позволит ежедневно в таком постоянном контакте общаться с теми или иными представителями, и это будет иметь пользу для Беларуси.

О ситуации вокруг Польши: «Обсуждался вопрос возможного возврата послов в наши страны»

Владимир Макей прокомментировал также возбуждение уголовных делах после мероприятий в Бресте, посвященных «дню проклятых солдат».

— Я не могу вообще воспринять, как можно проводить в школе мероприятия, связанные с героизацией «проклятых солдат», это мероприятия, которые идут вразрез с нашим законодательством. Может, у них они считаются героями, но у нас они считаются преступниками и должны нести соответствующее наказание. Поэтому уголовные дела, которые заведены против отдельных граждан Беларуси, имеют конкретные причины, и есть конкретные доказательства их правонарушений и преступлений, — цитирует слова Макея БЕЛТА .

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Макей подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в нормальных, конструктивных отношениях с Польшей и другими соседними странами.

— Но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы на те деструктивные, разрушающие действия, которые предпринимает та или иная сторона против Беларуси. На этот счет, без сомнения, всегда найдется адекватный ответ. Отношения должны развиваться на конструктивной, равноправной основе и с уважением внутреннего законодательства нашей страны и международных обязательств, — сказал он.

— Сегодня обсуждался также и вопрос, можно сказать откровенно, возможного возврата послов в наши страны. Но понятно, что для этого должны быть серьезные основания, позволяющие всем сторонам надеяться на то, что это приведет к более спокойному развитию ситуации и переводу ее в нормальное дискуссионное русло.

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