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У юристки Эниры Броницкой изъяли технику
Источник материала: Навiны
У правозащитницы и юристки правозащитной организации Human Constanta Эниры Броницкой по итогам обыска изъята техника.
Обыски по месту фактического проживания правозащитницы и в квартире родителей, где она прописана,
7 апреля Броницкая вызвана на допрос в Следственный комитет, сейчас она находится дома. Перед обыском в квартире, где правозащитница проживает с двумя детьми, был отключен свет, отмечается в сообщении.
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У правозащитницы и юристки правозащитной организации Human Constanta Эниры Броницкой по итогам обыска изъята техника.
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