У юристки Эниры Броницкой изъяли технику

У правозащитницы и юристки правозащитной организации Human Constanta Эниры Броницкой по итогам обыска изъята техника.



Источник: facebook.com/bronitskaya

Обыски по месту фактического проживания правозащитницы и в квартире родителей, где она прописана, проводились в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, сообщила организация.

7 апреля Броницкая вызвана на допрос в Следственный комитет, сейчас она находится дома. Перед обыском в квартире, где правозащитница проживает с двумя детьми, был отключен свет, отмечается в сообщении.