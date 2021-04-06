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У юристки Эниры Броницкой изъяли технику

06.04.2021 22:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У правозащитницы и юристки правозащитной организации Human Constanta Эниры Броницкой по итогам обыска изъята техника.

У юристки Эниры Броницкой изъяли технику
Источник: facebook.com/bronitskaya

Обыски по месту фактического проживания правозащитницы и в квартире родителей, где она прописана, проводились в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, сообщила организация.

7 апреля Броницкая вызвана на допрос в Следственный комитет, сейчас она находится дома. Перед обыском в квартире, где правозащитница проживает с двумя детьми, был отключен свет, отмечается в сообщении.

 
 
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У правозащитницы и юристки правозащитной организации Human Constanta Эниры Броницкой по итогам обыска изъята техника.
 
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