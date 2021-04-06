Беларусь закроет посольства в ряде стран

«Как минимум в нескольких странах мы закроем наши посольства, где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи», — заявил министр иностранных дел Владимир Макей.





«Мы посмотрим также на оптимизацию деятельности тех или иных загранучреждений в конкретных странах. Ну, например, если взять Вьетнам, Индию, то, скажем, финансовые экономические столицы этих стран находятся на расстоянии как минимум 1,5 тыс. километров от реальных столиц — это Хошимин, Мумбай. И там расположены крупные финансовые центры, крупные промышленные центры. И, на наш взгляд, целесообразно там непосредственно дипломатическое присутствие белорусской стороны, что позволит ежедневно в таком постоянном контакте общаться с теми или иными представителями, и это будет иметь пользу для Беларуси», — сказал Макей узкому кругу журналистов по итогам совещания у Александра Лукашенко.

«Не хочу сказать, что там мы закроем десять посольств и сразу же откроем десять посольств где-то в одном регионе, откроем десять в другом регионе. Такого нет. Мы будем двигаться поступательно», — отметил он.

Лукашенко в ходе совещания о белорусских загранучреждениях 6 апреля предложил оптимизировать количество белорусских посольств и штат дипломатических миссий.