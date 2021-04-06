ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макей анонсировал встречу Лукашенко с руководителями белорусских загранучреждений

06.04.2021 22:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Владимир Макей заявил об участии Александра Лукашенко в мероприятиях в рамках учебы руководителей белорусских загранучреждений летом текущего года.

Фото Николая Петрова, БЕЛТА.

По словам министра, сообщает БелТА, это серьезная задача и потребуется основательно готовиться. Он уточнил, что каждому руководителю загранучреждения предстоит доложить о своей работе и перспективах.

Напомним, 6 апреля А. Лукашенко провел совещание по обсуждению работы МИДа, отметив, что перспективы белорусского дипломатического присутствия в некоторых странах не просматриваются и нет нужды держать политических советников в государствах, заморозивших с Беларусью контакты или ведущих деструктивную деятельность.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Владимир Макей заявил об участии Александра Лукашенко в мероприятиях в рамках учебы руководителей белорусских загранучреждений летом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко предложил оптимизировать белорусские посольства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by