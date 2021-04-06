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Макей анонсировал встречу Лукашенко с руководителями белорусских загранучреждений
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Владимир Макей заявил об участии Александра Лукашенко в мероприятиях в рамках учебы руководителей белорусских загранучреждений летом текущего года.
Фото Николая Петрова, БЕЛТА.
По словам министра,
Напомним, 6 апреля А. Лукашенко провел совещание по обсуждению работы МИДа, отметив, что перспективы белорусского дипломатического присутствия в некоторых странах не просматриваются и нет нужды держать политических советников в государствах, заморозивших с Беларусью контакты или ведущих деструктивную деятельность.
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Министр иностранных дел Владимир Макей заявил об участии Александра Лукашенко в мероприятиях в рамках учебы руководителей белорусских загранучреждений летом...
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