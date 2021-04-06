Андрей Капский: «Почему-то все нам эту гегемонию приклеивают. Никогда победы и чемпионства на «одной ноге» не давались»









Андрей Капский





В любом случае, считаю, что собралась хорошая и крепкая команда. Она способна решать задачи.





Никто ничего дарить не будет. Все будут биться. Такой вот у нас сейчас футбол. Это только привлечет внимание болельщиков. У нас задачи максимальные.



