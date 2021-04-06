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Андрей Капский: «Почему-то все нам эту гегемонию приклеивают. Никогда победы и чемпионства на «одной ноге» не давались»

06.04.2021 22:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский: «Почему-то все нам эту гегемонию приклеивают. Никогда победы и чемпионства на «одной ноге» не давались. Это плод труда, сил, здоровья.



Андрей Капский

В любом случае, считаю, что собралась хорошая и крепкая команда. Она способна решать задачи.

Никто ничего дарить не будет. Все будут биться. Такой вот у нас сейчас футбол. Это только привлечет внимание болельщиков. У нас задачи максимальные.

Давайте ничего не будем загадывать. Цыплят по осени считают. Поэтому осенью и обсудим», – сказал Капский, пишет Стоп-кадр.
 
 
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Председатель правления БАТЭ Андрей Капский: «Почему-то все нам эту гегемонию приклеивают. Никогда победы и чемпионства на «одной ноге» не давались. Это плод труда,...
 
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