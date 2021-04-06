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“Я знаю, что она ничего не финансировала”: муж о деле Татьяны Гацура-Яворской

06.04.2021 22:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

“Не знаю этих новостей, мне нечего сказать. У нас забрали кучу аппаратов, чтобы за чем-то следить. Адвокат с нами ещё не связывался”, — говорит Еврорадио правозащитник Владимир Яворский.


Татьяна Гацура-Яворская / Еврорадио

По информации @nashaniva, перадает Еврорадио, 6 апреля его супруге Татьяне Гацура-Яворской предъявили обвинение по ст. УК 293 ч. 3 (“Финансирование массовых беспорядков”). В понедельник Татьяна была задержана и отправлена в изолятор вместе с другими организаторами выставки "Машына дыхае, а я — не". 

“Я знаю, что она ничего не финансировала, — продолжает Владимир. — Мне очень сложно понять, как какая-то её деятельность связана с тем, что что-то финансировалось. Я не понимаю… здесь логики никакой”.

Накануне в офисе общественного объединения “Звяно”, с которым сотрудничала Татьяна, дома и на даче Яворских проходили обыски. 

“Забрали компьютеры, телефоны, планшеты, документы… Забирали всё подряд. Хотели забрать даже листок с подписями, где дети обращались к классному руководителю, но потом разобрались. Деньги забрали, но сумма там небольшая. На финансирование беспорядков это совсем не тянет”.  

Владимир говорит, что до последнего надеялся, что супругу отпустят. Что делать дальше, он не понимает: “Здесь от нас мало что зависит”. 

Татьяна — мать четверых детей и организатор многих культурных проектов, в том числе фестиваля документального кино Watch Docs Belarus. Во время обыска в квартире находились её сыновья — 18-летний Альгерд и 9-летний Даник. По словам Альгерда, он сидел за компьютером, а потом увидел человека в балаклаве. Кроме техники и документов из квартиры вынесли плакат Владимира Цеслера “Перезагрузка”.
 
Теги: Новости
 
 
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“Не знаю этих новостей, мне нечего сказать. У нас забрали кучу аппаратов, чтобы за чем-то следить. Адвокат с нами ещё не связывался”, — говорит Еврорадио...
 
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