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Почти два миллиона рублей взыскали с российской компании в пользу «Полоцк-Стекловолокно»
Источник материала: Партизан
Прокуратура взыскала с ООО «Бобинорезательные машины» в пользу ОАО «Полоцк-Стекловолокно» 1 830 000 российских рублей.
ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Фото polotsk-psv.by
Иск в интересах ОАО «Полоцк-Стекловолокно» подал прокурор Полоцкого района. Российский контрагент не поставил вовремя белорусскому предприятию заказанную продукцию.
В результате,
Путем исполнения обязательств основной долг по иску россияне уже погасили, требование о взыскании пени еще рассматривается судом, сообщает областная прокуратура.
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Прокуратура взыскала с ООО «Бобинорезательные машины» в пользу ОАО «Полоцк-Стекловолокно» 1 830 000 российских рублей.
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