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Почти два миллиона рублей взыскали с российской компании в пользу «Полоцк-Стекловолокно»

06.04.2021 22:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура взыскала с ООО «Бобинорезательные машины» в пользу ОАО «Полоцк-Стекловолокно» 1 830 000 российских рублей.


ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Фото polotsk-psv.by

Иск в интересах ОАО «Полоцк-Стекловолокно» подал прокурор Полоцкого района. Российский контрагент не поставил вовремя белорусскому предприятию заказанную продукцию.

В результате, пишет ННВ, прокуратура потребовала взыскать московской компании внесенную «Полоцк-Стекловолокно» предоплату в размере 1 830 000 российских рублей и пеню за несоблюдение сроков поставки товара в размере 1200 евро.

Путем исполнения обязательств основной долг по иску россияне уже погасили, требование о взыскании пени еще рассматривается судом, сообщает областная прокуратура.
 
 
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Прокуратура взыскала с ООО «Бобинорезательные машины» в пользу ОАО «Полоцк-Стекловолокно» 1 830 000 российских рублей.
 
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