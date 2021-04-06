ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самодельный обрез изъят у сельчанина в Столинском районе

06.04.2021 22:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

56-летний местный житель рассказал правоохранителям, что обрез, изготовленный из одноствольного ружья, ему достался от деда. Все это время оружие хранилось как память. По заключению экспертов, ствол является пригодным к стрельбе. Следователи возбудили уголовное дело  за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
56-летний местный житель рассказал правоохранителям, что обрез, изготовленный из одноствольного ружья, ему достался от деда. Все это время оружие хранилось как...
 
Новости дня
Новости разные
 
У правозащитницы Эниры Броницкой проводят обыск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by