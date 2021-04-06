Белорусские дипмиссии «оптимизируют», а полякам припомнят давние обиды

С валютой туго, поэтому белорусские власти решили экономить и на загранучреждениях. Да и в принципе в отношениях со многими странами горшки разбиты вдребезги, так что, с точки зрения Минска, терять уже практически нечего. Особенно обострились отношения с Польшей. Причем белорусские власти, судя по прошедшему 6 апреля совещанию у Александра Лукашенко, намерены еще подсыпать Варшаве перцу.





Первой темой совещания была оптимизации сети белорусских загранучреждений. Лукашенко отметил, что «мы небольшое государство, и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом».

Также было подчеркнуто, что «нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность». То есть «оптимизация», вероятно, может коснуться представительств в передовых, демократических странах.

Эксперт: «Внешняя политика Беларуси скукоживается»

Одним из соображений, которыми вызвана эта оптимизация, является, конечно, экономия бюджета, дефицит которого заметно вырос, отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

Однако дело не только в этом. «Внешняя политика Беларуси скукоживается», — говорит аналитик. По его словам, эта политика теперь сориентирована прежде всего на Россию, Китай, некоторые страны третьего мира, при том что западный вектор резко сокращается.

Собеседник обращает внимание на формулировку президентской пресс-службы в отчете о совещании: «Правительство совместно с Администрацией президента, КГБ и МИД детально прорабатывало эти вопросы». То есть налицо падение роли МИДа, тон во всех сферах ныне задают силовики , подчеркивает Карбалевич.

После совещания министр иностранных дел Владимир Макей сообщил , что будут закрыты посольства «как минимум в нескольких странах мира», но в каких именно, не сказал. Также было заявлено, что могут открыться диппредставительства (вероятно, генеральные консульства) в городах Китая, Вьетнама, Индии, Зимбабве. Будет рассмотрено открытие представительства в Гонконге.

Минск ищет счастья на востоке и в Африке

Иными словами, Минск идет в Азию и Африку — короче, туда, где, как выразился на совещании Лукашенко, «нас ждут и готовы с нами работать, не выдвигая никаких ультиматумов» (надо понимать, в отличие от придирчивого Запада с его демократическими заморочками).

Но на этих направлениях белорусская сторона упирается в старые проблемы. Одни из стран дальней дуги слишком бедны, чтобы покупать много белорусского товара. Другие, что побогаче, смотрят на качество, а конкурентоспособность этого товара по многим позициям оставляет желать лучшего.

Чтобы товар стал конкурентнее, нужны экономические реформы, которых белорусское руководство после прошлогодних внутренних потрясений стало бояться еще сильнее. Нужны также западные инвестиции и технологии, между тем как с Западом сейчас отношения хуже некуда.

Впрочем, наверное, это еще не дно, судя по боевитому настрою белорусского руководства, особенно на польском направлении. Лукашенко пообещал в этом контексте, что «если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат, и очень сильно».

Варшаву винят в том, что приютила «предателей» и «экстремистов»

Отношения с Польшей были второй темой совещания 6 апреля. Лукашенко откровенно изложил претензии к Варшаве: «Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций ».

Как видим, претензии чисто политические. При этом затушевывается ряд принципиальных моментов. Ведь то, как власти Беларуси провели прошлогоднюю президентскую кампанию, возмутило прежде всего многих белорусов. Именно они посчитали, что их голоса украдены, а вдобавок были шокированы жестокостью силовиков, и потому массово вышли на улицы. Евросоюз же, включая Польшу, только отреагировал на эти события, естественно, с точки зрения европейских ценностей.

Что же касается «беглых», то иных политических оппонентов выдавили за границу сами белорусские власти, другие были вынуждены спасаться от преследования.

В общем, в основе кризиса двусторонних отношений лежат в основном ошибки и брутальные действия самого белорусского режима, однако он стремится перевесить вину на «зловредных» поляков.

В случае с Польшей «режим пытается отождествить свои интересы с национальными интересами Беларуси», подчеркивает Карбалевич.

Решено расколупывать старые болячки

Показательно и то, что Минск решил бить поляков (и, видимо, не только поляков) исторической фактурой.

«Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать», — заявил Лукашенко на совещании.

Также, по его словам, «следует активнее продвигать темы преследования этнических белорусов в межвоенный и послевоенный периоды, деятельности польских националистических бандформирований (и не только польских) на нашей территории, реваншистских устремлений властей этих государств по возвращению контроля над отдельными территориями и регионами Беларуси».

Ну, реваншистские устремления явно притянуты за уши. В Польше не такие безумцы, чтобы пытаться отвоевывать Гродненскую область у страны, которая является союзницей ядерной России. Какие еще государства с реваншистскими планами имеются в виду, можно только гадать.

Может, Литве, с которой отношения тоже отвратительные, припишут намерение вернуть границы Великого княжества Литовского? Так и представляешь себе, как храбрая литовская армия, не имеющая танков и ударных самолетов, разворачивает отчаянное наступление на Новогрудок — первую столицу ВКЛ.

В чем расчет Минска?

В общем, насчет реваншизма — это уж совсем несерьезно. А вот исторические обиды, конечно, можно при желании вытащить на свет божий.

Например, авторитарный польский режим действительно притеснял белорусов на землях, оказавшихся под его властью по Рижскому договору 1921 года. Но — на минуточку! — эти земли бестрепетно отдала тогда Варшаве, не сочтя нужным посоветоваться с Минском, большевистская Москва. Только вот выкатывать исторические претензии Москве белорусское начальство не спешит (еще бы, когда просишь у нее кредиты и многое другое).

Так что претензии получаются очень выборочными. Главное же — такой подход абсолютно неконструктивен, потому что прошлое не изменишь. И применяется такой подход, когда хотят не помириться, а усугубить конфликт по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Так ссорятся, припоминая ветхозаветные обиды, супруги, у которых совместная жизнь пошла под откос.

«Очевидно, что белорусские власти в отношениях с Польшей идут на искусственную конфронтацию, избрали путь эскалации конфликта», — делает вывод Карбалевич, упомянув также уголовное дело против активистов непризнанного Союза поляков, атаку на его культурно-образовательную инфраструктуру.

Минский аналитик-международник Андрей Федоров в комментарии для Naviny.by подчеркнул: «Москве очень выгодно, когда Минск ругается с Западом». В конфликте с Варшавой поведение белорусской стороны во многом определяется эмоциями, она, похоже, пока не думает, как будет выруливать из этой ситуации, считает собеседник.

Впрочем, в этом нагнетании конфликта может быть и вполне холодный расчет . Во-первых, переключить внимание внутренней аудитории с проблем экономики и справедливых выборов на внешнего врага . Во-вторых, сделать так, чтобы Варшава думала уже не столько о правах человека и поддержке белорусской оппозиции, сколько о том, как вытащить из-под огня свою диаспору.

Да, методы совсем несимпатичные. Но белорусские власти играют как умеют.