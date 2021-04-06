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БДИПЧ ОБСЕ предложило Беларуси содействие для улучшения ситуации с правами человека

07.04.2021 06:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Многочисленные сообщения об уголовных обвинениях, административных задержаниях, запугивании и преследовании белорусских граждан и правозащитников, поступившие в последние месяцы, вызывают растущую озабоченность. Об этом говорится в заявлении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, распространенном 6 апреля пресс-службой организации.

БДИПЧ ОБСЕ предложило Беларуси содействие для улучшения ситуации с правами человека
Маттео Мекаччи. Фото: ОБСЕ

«Я очень обеспокоен продолжающими поступать сообщениями о нарушениях прав человека, жертвами которых стали тысячи людей за участие в мирных протестах с августа прошлого года», — отметил Мекаччи, передает БелаПАН.

По его словам, белорусские власти обязались уважать право на мирные собрания и выражение своих взглядов, однако, к сожалению, реальность ясно указывает на использование массовых арестов, чрезмерного применения силы и необоснованных и несоразмерных наказаний. «Все, кто был задержан незаконно, должны быть незамедлительно освобождены», — подчеркнул директор БДИПЧ.

Мекаччи отметил, что также поступали сообщения о «дискриминации и нападениях со стороны властей на представителей национальных меньшинств, в последнее время — на польскую общину».

Кроме того, в БДИПЧ ОБСЕ глубоко обеспокоены сообщениями о нарушении права на справедливое судебное разбирательство, включая закрытые судебные заседания, а также суровыми и чрезмерными приговорами, вынесенными мирным демонстрантам. Обеспокоенность бюро вызывает и информация о готовящихся поправках в закон об адвокатуре, которые предусматривают запрет адвокатам, осуществляющим свою деятельность индивидуально, и адвокатским бюро защищать обвиняемых по уголовным и административным делам. По мнению БДИПЧ ОБСЕ, если такая норма будет принята, это приведет к нарушению прав граждан на получение юридической помощи.

«Я встревожен отсутствием расследования многих заявлений о пытках и других формах жестокого обращения и безнаказанностью виновных, несмотря на тысячи жалоб, поданных предполагаемыми жертвами, — отметил Мекаччи. — В то же время я хотел бы подчеркнуть, что мы по-прежнему готовы помочь Беларуси в повышении уважения прав человека и укреплении демократических институтов в соответствии с взятыми страной обязательствами, например, путем мониторинга судебных процессов и пересмотра законодательства».

Мекаччи напомнил белорусским властям об их международных обязательствах и обязательствах в рамках ОБСЕ по соблюдению прав человека и верховенства закона, поддержанию абсолютного запрета всех форм пыток и других жестоких и унижающих достоинство видов обращения, а также по привлечению к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека. БДИПЧ готово оказать необходимое содействие для достижения этих целей.

 
 
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Многочисленные сообщения об уголовных обвинениях, административных задержаниях, запугивании и преследовании белорусских граждан и правозащитников, поступившие...
 
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