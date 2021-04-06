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«Реал» уверенно обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

07.04.2021 06:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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В первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов мадридский «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 3:1.

Первый тайм прошел с ощутимым преимуществом хозяев, что отобразилось и на табло. Благодаря голам Винисиуса и Асенсио «Реал» вел после 45 минут со счетом 2:0.

В начале второй половины Салах отыграл один мяч, были у ливерпульцев и другие возможности забить, но весь их запал исчез после второго гола Винисиуса. После этого мадридцы «засушили» игру и спокойно довели мяч до финальной сирены. На выезд они отправляются с комфортным преимуществом в два гола.

«Реал»: Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Васкес, Модрич, Каземиро, Асенсио (Вальверде, 70), Кроос, Винисиус Жуниор (Родриго, 85), Бензема.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Филлипс, Робертсон, Кабак (Фирмино, 81), Мане, Вейналдум, Диогу Жота (Шакири, 81), Фабиньо, Салах, Кейта (Тиаго Алькантара, 42).

В другом матче дня «Манчестер Сити» в тяжелом матче обыграл дортмундскую «Боруссию» — 2:1. Победный гол Фоден забил лишь на 90-й минуте.














SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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В первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов встречаются «Реал» и «Ливерпуль».
 
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