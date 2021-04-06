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Нацбанк Беларуси резко увеличил число «подозрительных» белорусов

07.04.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси резко изменил критерии, на основании которых банки относят к подозрительным финансовые операции физических лиц.

Согласно постановлению №82 от 31 марта 2021 года, к подозрительным теперь будут относиться операции по снятию наличных в банкомате на сумму в 200 базовых величин (5800 рублей или около $2190), причем не за раз, а в течение недели.

«Установить, что банки выявляют в деятельности клиентов финансовые операции, соответствующие критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций… за анализируемый период — одна календарная неделя и при достижении суммы финансовых операций за анализируемый период, равной или превышающей 200 базовых величин», - говорится в постановлении.

Ранее, к подозрительным относились операции по снятию наличных на сумму от 500 базовых величин (14500 рублей или около $5470).

 
 
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Нацбанк Беларуси резко изменил критерии, на основании которых банки относят к подозрительным финансовые операции физических лиц.
 
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